В Нижнем Тагиле скончался трехкратный чемпион города по шахматам Анатолий Ожгибцев. Об этом сообщили в шашечно-шахматном центре.

Троекратный чемпион Нижнего Тагила по шахматам сочетал успешную игру за шахматной доской с тренерской работой, деятельностью судьи на соревнованиях самого различного уровня, сказано в сообщении. Прощание состоится 21 августа в 13.00 в похоронном доме «Обряд» на улице Краснознаменной, 36. От центра в 12.00 будут отправляться автобусы. Ранее в Нижнем Тагиле скончалась врач-пульмонолог городской поликлиники № 1 Ирина Юрьева. Она работала с больными коронавирусом.

