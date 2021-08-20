Сбывавшая фальшивки криминальная пара в Нижнем Тагиле пойдет под суд

29-летний ранее не судимый мужчина, житель Вагонки, в интернете нашел сайт с предложением о продаже поддельных 5-тысячных купюр, решил заработать и купил 20 фальшивок на 40 тысяч рублей. Посылку с товаром от продавца он получил в начале января 2021 года.