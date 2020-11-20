В тагильской ЦГБ №1 появились 200 увлажнителей кислорода для лечения больных COVID-19

В тагильской ЦГБ №1 появились 200 увлажнителей кислорода для лечения больных COVID-19

Сегодня, 17:48ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Центральная городская больница № 1 Нижнего Тагила получила новое оборудование для лечения больных коронавирусом.

В ближайшем времени в медучреждение доставят лекарства для лечения таких больных.

На оборудование и препараты выделено 15,7 миллионов рублей.

Увлажнители используют для подготовки воздушной смеси перед подачей в кислородные маски. Это помогает облегчить состояние пациентов. Полученное оборудование является самым функциональным и современным на сегодняшний день.

Исполняющий обязанности главврача ЦГБ № 1 Александр Павловских рассказал, что оборудование поставлено в больницу на средства компании ЕВРАЗ. В медучреждении завершают установку разводки кислорода, а без этих приборов невозможно обеспечить пациентов качественным кислородом.

Напомним, отделение реанимации в нижнетагильской Демидовской больнице получило четыре прикроватных монитора. Они помогают следить за состоянием пациентов.

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