В тагильской ЦГБ №1 появились 200 увлажнителей кислорода для лечения больных COVID-19

В ближайшем времени в медучреждение доставят лекарства для лечения таких больных.
На оборудование и препараты выделено 15,7 миллионов рублей.
Увлажнители используют для подготовки воздушной смеси перед подачей в кислородные маски. Это помогает облегчить состояние пациентов. Полученное оборудование является самым функциональным и современным на сегодняшний день.
Исполняющий обязанности главврача ЦГБ № 1 Александр Павловских рассказал, что оборудование поставлено в больницу на средства компании ЕВРАЗ. В медучреждении завершают установку разводки кислорода, а без этих приборов невозможно обеспечить пациентов качественным кислородом.
Напомним, отделение реанимации в нижнетагильской Демидовской больнице получило четыре прикроватных монитора. Они помогают следить за состоянием пациентов.