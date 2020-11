В тагильской ЦГБ №1 появились 200 увлажнителей кислорода для лечения больных COVID-19

Центральная городская больница № 1 Нижнего Тагила получила новое оборудование для лечения больных коронавирусом.

В ближайшем времени в медучреждение доставят лекарства для лечения таких больных. На оборудование и препараты выделено 15,7 миллионов рублей. Увлажнители используют для подготовки воздушной смеси перед подачей в кислородные маски. Это помогает облегчить состояние пациентов. Полученное оборудование является самым функциональным и современным на сегодняшний день. Исполняющий обязанности главврача ЦГБ № 1 Александр Павловских рассказал, что оборудование поставлено в больницу на средства компании ЕВРАЗ. В медучреждении завершают установку разводки кислорода, а без этих приборов невозможно обеспечить пациентов качественным кислородом. Напомним, отделение реанимации в нижнетагильской Демидовской больнице получило четыре прикроватных монитора. Они помогают следить за состоянием пациентов. В Нижнем Тагиле Демидовская больница получила новое оборудование

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter