200 педагогов Нижнего Тагила получат компенсации за санаторно-курортные путевки

По словам руководителя городского управления образования, в бюджете города зарезервировано 3 млн рублей. Эти денежные средства пойдут на компенсации санаторно-курортных путевок работников системного образования.
На данный момент рассматривается положение о выплате данной компенсации совместно с нашим профсоюзным комитетом,заявила Татьяна Гура.
Средний размер разовой компенсации составит 15 тыс рублей. Всего планируется осуществить выплаты двухстам специалистам образования.
Понятно, что мы не сможем полностью обеспечить все предписания, но в процессе исполнения бюджета у нас образуется экономия, добавила замруководителя управления.