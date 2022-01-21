200 педагогов Нижнего Тагила получат компенсации за санаторно-курортные путевки

О выплате компенсаций 200 педагогам в этом году на заседании городской Думы 21 января заявила замначальника управления образования администрации Нижнего Тагила Татьяна Гура.

По словам руководителя городского управления образования, в бюджете города зарезервировано 3 млн рублей. Эти денежные средства пойдут на компенсации санаторно-курортных путевок работников системного образования. На данный момент рассматривается положение о выплате данной компенсации совместно с нашим профсоюзным комитетом,заявила Татьяна Гура. Средний размер разовой компенсации составит 15 тыс рублей. Всего планируется осуществить выплаты двухстам специалистам образования. Понятно, что мы не сможем полностью обеспечить все предписания, но в процессе исполнения бюджета у нас образуется экономия, добавила замруководителя управления.

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