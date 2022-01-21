Суд поставил точку в деле Васильева о смертельном ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Суд поставил точку в деле Васильева о смертельном ДТП на Малышева в Екатеринбурге
Суд поставил точку в деле Васильева о смертельном ДТП на Малышева в Екатеринбурге
Сегодня, 13:36ОбществоФото: 1MI
Суд поставил точку в деле Владимира Васильева, который устроил ДТП с двумя погибшими на улице Малышева 4 августа 2019 года. Мужчина обжаловал приговор и добился его смягчения.

Судья посчитал, что автомобиль подсудимый не угонял. В результате срок ему был уменьшен до 8 лет 11 месяцев, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Свою вину Васильев признал и заявил, что соболезнует родным. Однако также он сказал, что следствие идет более двух лет, что нарушает сроки разумного производства. Он попросил вынести приговор с учетом презумпции невиновности и мотивировать отклонение доводов защиты.

Родственники погибших в ДТП граждан расстроены, так как приговор смягчен. При этом будет зачтено и время нахождения в СИЗО, где день идет за 1,5.

Напомним, массовое ДТП на улице Малышева произошло 4 августа 2019 года. Владимир Васильев управлял KiaRio и врезался в автомобили, которые стояли на перекрестке. В результате в такси погибли водитель и пассажир.

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Екатеринбург
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