Свердловская область готова принять 600 беженцев из Донбасса

Свердловская область готова принять 600 беженцев из Донбасса
Свердловская область готова принять 600 беженцев из Донбасса
Сегодня, 17:20ОбществоФото: 1MI
О готовности Свердловской области принять эвакуированных жителей ДНР, сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

В основном это будут дети, женщины и пожилые люди. К подготовке к приему граждан ДНР и ЛНР привлечены министерство здравоохранения, министерство социальной политики и министерство образования.

Точное количество беженцев, которое готов принять регион, не уточняется, но, по информации Znak, в Свердловской области разместятся 600 человек. Для этих целей сейчас освобождается от пациентов спецбольница «Липовка» в Реже. Также беженцы будут размещены в санатории в Нижних Сергах. Их обеспечат постельным бельем, халатами и теплыми вещами.

Ранее в Екатеринбурге был открыт объединенный пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР — жители региона могут помочь беженцам товарами первой необходимости, одеждой и продуктами.

Напомним, что на вечер воскресенья российскую границу пересекли свыше 53 тысяч граждан из Донбасса. В общей сложности 30 российских субъектов объявили о готовности принять беженцев.

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