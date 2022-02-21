Свердловская область готова принять 600 беженцев из Донбасса

В основном это будут дети, женщины и пожилые люди. К подготовке к приему граждан ДНР и ЛНР привлечены министерство здравоохранения, министерство социальной политики и министерство образования.
Точное количество беженцев, которое готов принять регион, не уточняется, но, по информации Znak, в Свердловской области разместятся 600 человек. Для этих целей сейчас освобождается от пациентов спецбольница «Липовка» в Реже. Также беженцы будут размещены в санатории в Нижних Сергах. Их обеспечат постельным бельем, халатами и теплыми вещами.
Ранее в Екатеринбурге был открыт объединенный пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР — жители региона могут помочь беженцам товарами первой необходимости, одеждой и продуктами.
Напомним, что на вечер воскресенья российскую границу пересекли свыше 53 тысяч граждан из Донбасса. В общей сложности 30 российских субъектов объявили о готовности принять беженцев.