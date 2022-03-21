Случаи стригучего лишая в детском саду подтвердили чиновники Екатеринбурга

Роспотребнадзор уже выдал предписания от 2 и 17 марта. Мероприятия проведены в полном объеме, сообщили в департаменте образования Екатеринбурга. Там отметили, что закрытие групп не предусмотрено при данном заболевании, а дети находятся под медицинским наблюдением. Родителей оповещают в индивидуальном порядке, пишет Е1.
Ранее родители детей возмущались, что им стало известно о карантине только спустя месяц. Когда детям планировалось поставить прививки от клещевого энцефалита, медик сообщила, что они переносятся из-за карантина, но о нем было известно немногим, рассказали родители.
Заведующая детским садом опровергала информацию о карантине по стригучему лишаю.