Случаи стригучего лишая в детском саду подтвердили чиновники Екатеринбурга

Случаи стригучего лишая в детском саду подтвердили чиновники Екатеринбурга
Случаи стригучего лишая в детском саду подтвердили чиновники Екатеринбурга
Сегодня, 15:34ОбществоФото: 1MI
Случаи микроспории (стригучего лишая) в детском саду № 15 подтвердили в департаменте образования Екатеринбурга.

Роспотребнадзор уже выдал предписания от 2 и 17 марта. Мероприятия проведены в полном объеме, сообщили в департаменте образования Екатеринбурга. Там отметили, что закрытие групп не предусмотрено при данном заболевании, а дети находятся под медицинским наблюдением. Родителей оповещают в индивидуальном порядке, пишет Е1.

Ранее родители детей возмущались, что им стало известно о карантине только спустя месяц. Когда детям планировалось поставить прививки от клещевого энцефалита, медик сообщила, что они переносятся из-за карантина, но о нем было известно немногим, рассказали родители.

Заведующая детским садом опровергала информацию о карантине по стригучему лишаю.

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