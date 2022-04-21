Сервис «Яндекс.Еда» оштрафован на 60 тысяч рублей за утечку данных

Сервис «Яндекс.Еда» оштрафован на 60 тысяч рублей за утечку данных
Сервис «Яндекс.Еда» оштрафован на 60 тысяч рублей за утечку данных
Сегодня, 17:11ОбществоФото: 1МI
Московский мировой суд выписал штраф «Яндекс.Еде» в размере 60 тысяч рублей за утечку персональных данных пользователей сервиса.

Не так давно судом было зафиксировано первое исковое заявление на сервис из-за нарушения закона о персональных данных. В иске обратившийся просил в качестве компенсации морального вреда 100 тысяч рублей. Чуть позже в суде оказался коллективный иск к «Яндекс.Еде» 3,3 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

В Роскомнадзоре, который составил протокол на сервис за утечку данных, рассказали о блокировке сайта, на котором были опубликованы личные сведения о пользователях «Яндекс.Еды».

Также компания «Яндекс» сообщила о том, что в связи со сложной геополитической ситуацией и санкциями приостановила инвестиции в России и в других странах.

Напомним, в марте 2022 года имена, адреса клиентов «Яндекс.Еды», а также их номера телефонов оказались в свободном доступе, в том числе данные жителей Нижнего Тагила. При этом утечка не коснулась банковских карт, паролей и логинов.

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