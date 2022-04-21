Сервис «Яндекс.Еда» оштрафован на 60 тысяч рублей за утечку данных

Не так давно судом было зафиксировано первое исковое заявление на сервис из-за нарушения закона о персональных данных. В иске обратившийся просил в качестве компенсации морального вреда 100 тысяч рублей. Чуть позже в суде оказался коллективный иск к «Яндекс.Еде» 3,3 миллиона рублей, сообщает ТАСС.