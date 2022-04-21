Уральские строители попросили губернатора о повышении авансов по контрактам

Уральские строители попросили губернатора о повышении авансов по контрактам
Уральские строители попросили губернатора о повышении авансов по контрактам
Сегодня, 15:56ОбществоФото: pixabay.com
Два уральских объединений строителей попросили губернатора Евгений Куйвышева принять документ с повышенными авансами.

Региональные сотрудники строительных фирм попросили губернатора Евгения Куйвышева об допавансировании контрактов. Речь идет об Уральском объединении строителей и Лиге проектных организаций. В данные объединения входит более двух тысяч строительных фирм, сообщается в пресс-релизе уральского объединения строителей.

Сейчас рабочие обратились к главе региона. Они предлагают принять документацию, согласно которой стройконтракты должны будут оплачиваться более крупными суммами.

Отмечается, что в Постановлении Правительства РФ под №505, призванном бороться с санкционными мерами, прописана рекомендация о принятии мер, которые обеспечат наличие в документах, которые подписываются перед началом строительства, внесения более крупной суммы аванса - до 50 - 90 %.

Сегодня подрядчик вынужден платить обеспечение по контракту, брать кредиты для начала работ, затем выплачивать проценты, а еще успеть закупить материалы до очередного подорожания,рассказал гендиректор СРО «Уральское объединение строителей» Сергей Ренжин.

Увеличенные авансы позволят фирмам не влезать в долги и своевременно выплачивать деньги сотрудникам.

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