Обязательный штамп о браке в паспорте отменил в России Михаил Мишустин

Обязательный штамп о браке в паспорте отменил в России Михаил Мишустин
Обязательный штамп о браке в паспорте отменил в России Михаил Мишустин
Сегодня, 21:24ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В России поменялись правила занесения данных в паспорт гражданина страны. Данное постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Теперь по желанию гражданина будут ставиться данные о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе, сообщает РИА «Новости».

Однако среди обязательной остается информация о воинской обязанности, регистрации по месту жительства и снятии с учета.

Напомним, в 2021 году в России планируется введение COVID-паспорта. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он отметил, что такие документы вводятся уже во многих странах.

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РоссиябракпаспортМихаил Мишустин
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