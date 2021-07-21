Обязательный штамп о браке в паспорте отменил в России Михаил Мишустин

Теперь по желанию гражданина будут ставиться данные о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе, сообщает РИА «Новости».
Однако среди обязательной остается информация о воинской обязанности, регистрации по месту жительства и снятии с учета.
Напомним, в 2021 году в России планируется введение COVID-паспорта. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он отметил, что такие документы вводятся уже во многих странах.