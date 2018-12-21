Кондуктор в Екатеринбурге угрожала слепому пассажиру из-за его безбилетного поводыря

В Екатеринбурге кондуктор автобуса №27 потребовала у слепого пассажира приобрести билет на его собаку-поводыря. Мужчина, ссылаясь на Федеральный закон, попытался объяснить сотруднице, что его собака имеет право на безбилетный проезд. Но женщина уверяла инвалида, что существует специальная карта для оплаты проезда животных, а потом перешла к оскорблениям.

По словам пострадавшего, кондуктор обещала выкинуть слепого вместе с его собакой «как мусор» из автобуса. Некоторые пассажиры встали на сторону женщины и угрожали «переломать руки и ноги» незрячему мужчине.

В транспортной компании после распространения информации о данном инциденте обещали провести проверку и принять меры.