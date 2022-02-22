Санаторий в Свердловской области отдадут беженцам из Донбасса

Санаторий в Свердловской области отдадут беженцам из Донбасса
Санаторий в Свердловской области отдадут беженцам из Донбасса
Сегодня, 16:19ОбществоФото: МЧС

Свердловский санаторий расселяют из-за приема беженцев из ДНР и ЛНР

Вслед за реабилитационным центром в Свердловской области расселяют санаторий, расположенный в Камышловском районе.

Санаторий «Обуховский» закрывается. По словам постояльцев, их попросили уехать. Путевки аннулированы, так как ожидается приезд беженцев из Донбасса. Но деньги отдыхавшим уже пообещали вернуть, сообщает Е1.

Напомним, аналогичный случай произошел в Липовке Режеского района. В минувшие выходные там закрыли больницу. Одних пациентов досрочно выписали, а других развезли по другим стационарам.

Всего в регионе готовы принять около 600 беженцев. С насиженных мест этих людей стронули бомбежки. Эвакуация граждан на территорию России продолжается.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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