В больнице пациентам дают контрафактное масло, а тагильчане копят долги по штрафам

В больнице пациентам дают контрафактное масло, а тагильчане копят долги по штрафам
В больнице пациентам дают контрафактное масло, а тагильчане копят долги по штрафам
Вчера, 23:04ОбществоФото: pixabay
Родственники умершего от удара об лед пенсионера не обращаются в прокуратуру, неизвестные пытаются «заминировать» УВЗ, а в Краснотурьинске горит трамвай — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях 22 марта в Нижнем Тагиле и Свердловской области.

Крепче за баранку держись

Иномарку с месячным ребенком на пассажирском сидении практически разорвало пополам в результате ДТП на одной из трасс в Свердловской области. Выезд на полосу встречного движения стал причиной аварии, в которой погибли ребенок и еще одна пассажирка, а трое человек в травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Дорожные полицейские вычислили водителя, который врезался в фигуру оленёнка на Вагонке и скрылся с места ДТП. Теперь тагильчанина могут лишить водительского удостоверения. И это не считая штрафа, который придется заплатить за порчу имущества.

15 апреля изменится схема движения транспорта на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле. Подрядчики рассказали, какие работы предстоит сделать до этого, а также как будет организована транспортная развязка в самом центре города.

11 пожарных и две спецмашины тушили трамвай в Краснотурьинске. Огонь охватил вагон прямо во время движения.

Два представителя общественного транспорта Екатеринбурга не поделили дорогу на Щербакова. В результате «баттла» автобуса и троллейбуса пострадали пассажиры. Кто стал виновником аварии, и что по этому поводу думают в ГИБДД, читайте в нашем материале.

Предпринимательская жилка

Контрафактное сливочное масло из Екатеринбурга стало причиной расследования в логистической цепочке до Башкортостана — именно там в одну из больниц привезли подделку из растительных жиров.

Пачку бумаги свердловчанин пытается обменять на шикарные апартаменты в Екатеринбурге или элитный гоночный автомобиль. Почему офисный расходник ценится как «ламба» и стоит 20 миллионов рублей, читайте тут.

Силовые методы

Тагильчане задолжали по административным штрафам почти 25 миллионов рублей. Такую статистику приводят местные правоохранители. Для выявления злостных неплательщиков силовики начали проводить рейды.

35-летняя дознаватель из Екатеринбурга стала фигурантом уголовного дела за халатность. Во время досмотра у наркомана-рецидивиста был обнаружен наркотик, веса которого оказалось недостаточно (по мнению прокуратуры) для заключения виновного в СИЗО. Надзорное ведомство решило, что 0,6 грамма наркотического вещества подходят под административную, а не уголовную статью. В итоге уже на 3 месяца может лишиться свободы девушка-дознаватель.

Родственники погибшего в больнице от полученных при падении у «Магнита» травм пенсионера пока не обратились в прокуратуру с иском о компенсации морального вреда. Инцидент произошел еще в прошлом году, а сроки давности для подачи заявления могут скоро выйти.

Прокуратура поставила под сомнения пробы воды, взятые Роспотребнадзором в Горноуральском. «Фекальная вода», из-за которой в детских садах закрыли группы, а школьники ушли на дистант, вдруг оказалась чистой.

Изолятор временного содержания стал последним пристанищем для одного из арестантов — задержанный покончил с собой в стенах учреждения. Проводится внутренняя проверка.

Промышленные гиганты

Неизвестные попытались «заминировать» УВЗ — такое сообщение поступило днем. Как рассказали редакции в ЕДДС Нижнего Тагила, приехавшие на место специалисты взрывного устройства не обнаружили.

Лондонское отделение одного из банков заблокировало 19 миллионов ЕВРАЗа, которые поступили на счета для оплаты платежа по облигациям-2023.

Работа есть

Тагильские подростки не останутся без работы этим летом. Молодым людям на выбор предложат несколько видов работ — от помощника библиотекаря до санитара. Весь перечень должностей и условия трудоустройства можно посмотреть тут.

Сюжеты:
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