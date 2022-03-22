В больнице пациентам дают контрафактное масло, а тагильчане копят долги по штрафам

Иномарку с месячным ребенком на пассажирском сидении практически разорвало пополам в результате ДТП на одной из трасс в Свердловской области. Выезд на полосу встречного движения стал причиной аварии, в которой погибли ребенок и еще одна пассажирка, а трое человек в травмами различной степени тяжести были госпитализированы.
Дорожные полицейские вычислили водителя, который врезался в фигуру оленёнка на Вагонке и скрылся с места ДТП. Теперь тагильчанина могут лишить водительского удостоверения. И это не считая штрафа, который придется заплатить за порчу имущества.
15 апреля изменится схема движения транспорта на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле. Подрядчики рассказали, какие работы предстоит сделать до этого, а также как будет организована транспортная развязка в самом центре города.
11 пожарных и две спецмашины тушили трамвай в Краснотурьинске. Огонь охватил вагон прямо во время движения.
Два представителя общественного транспорта Екатеринбурга не поделили дорогу на Щербакова. В результате «баттла» автобуса и троллейбуса пострадали пассажиры. Кто стал виновником аварии, и что по этому поводу думают в ГИБДД, читайте в нашем материале.
Контрафактное сливочное масло из Екатеринбурга стало причиной расследования в логистической цепочке до Башкортостана — именно там в одну из больниц привезли подделку из растительных жиров.
Пачку бумаги свердловчанин пытается обменять на шикарные апартаменты в Екатеринбурге или элитный гоночный автомобиль. Почему офисный расходник ценится как «ламба» и стоит 20 миллионов рублей, читайте тут.
Тагильчане задолжали по административным штрафам почти 25 миллионов рублей. Такую статистику приводят местные правоохранители. Для выявления злостных неплательщиков силовики начали проводить рейды.
35-летняя дознаватель из Екатеринбурга стала фигурантом уголовного дела за халатность. Во время досмотра у наркомана-рецидивиста был обнаружен наркотик, веса которого оказалось недостаточно (по мнению прокуратуры) для заключения виновного в СИЗО. Надзорное ведомство решило, что 0,6 грамма наркотического вещества подходят под административную, а не уголовную статью. В итоге уже на 3 месяца может лишиться свободы девушка-дознаватель.
Родственники погибшего в больнице от полученных при падении у «Магнита» травм пенсионера пока не обратились в прокуратуру с иском о компенсации морального вреда. Инцидент произошел еще в прошлом году, а сроки давности для подачи заявления могут скоро выйти.
Прокуратура поставила под сомнения пробы воды, взятые Роспотребнадзором в Горноуральском. «Фекальная вода», из-за которой в детских садах закрыли группы, а школьники ушли на дистант, вдруг оказалась чистой.
Изолятор временного содержания стал последним пристанищем для одного из арестантов — задержанный покончил с собой в стенах учреждения. Проводится внутренняя проверка.
Неизвестные попытались «заминировать» УВЗ — такое сообщение поступило днем. Как рассказали редакции в ЕДДС Нижнего Тагила, приехавшие на место специалисты взрывного устройства не обнаружили.
Лондонское отделение одного из банков заблокировало 19 миллионов ЕВРАЗа, которые поступили на счета для оплаты платежа по облигациям-2023.
Тагильские подростки не останутся без работы этим летом. Молодым людям на выбор предложат несколько видов работ — от помощника библиотекаря до санитара. Весь перечень должностей и условия трудоустройства можно посмотреть тут.