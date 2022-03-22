В больнице пациентам дают контрафактное масло, а тагильчане копят долги по штрафам

35-летняя дознаватель из Екатеринбурга стала фигурантом уголовного дела за халатность. Во время досмотра у наркомана-рецидивиста был обнаружен наркотик, веса которого оказалось недостаточно (по мнению прокуратуры) для заключения виновного в СИЗО. Надзорное ведомство решило, что 0,6 грамма наркотического вещества подходят под административную, а не уголовную статью. В итоге уже на 3 месяца может лишиться свободы девушка-дознаватель.