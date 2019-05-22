Нижний Тагил получит на замену лифтов 13,9 млн рублей из регионального бюджета
На замену лифтов в Нижнем Тагиле региональные власти выделят 13,9 млн рублей. В результате софинансирования в городе починят 14 лифтов, ещё один лифт отремонтируют по программе капремонта, сообщил в среду, 22 мая, на заседании комиссии по городскому и жилищному хозяйству начальник управления ЖКХ Егор Копысов.
Процесс модернизации лифтов Нижнего Тагила проходит по двум областным программам. Одна из них — региональная программа капремонта, но по ней в 2019 году починят только один лифт на Черноисточинском шоссе, 46. Как пояснил Копысов, сокращение по программе связано с тем, что мэрия вынуждена рассчитываться за ремонты в предыдущие годы.
В 2017 году заменили 100 лифтов, в 2018-м — 90 лифтов по программе капитального ремонта с учётом рассрочки выплаты платежей в течение трёх лет. Всего на замену этих лифтов было потрачено 326 млн рублей, в 2017 году оплатили 31 млн рублей, в 2018 — 109 млн рублей из фонда капитального ремонта,пояснил чиновник.
В текущем году мэрия планирует заплатить 110 млн рублей, в 2020 году — ещё 79.
Мы обращались в адрес губернатора о необходимости создания дополнительной программы выделения субсидий на замену лифтового оборудования. Министерство в этом году внесло подпрограмму по замене лифтов в областную программу по благоустройству городской среды. Нижний Тагил в результате отбора получит средства в размере 13,96 млн рублей в рамках софинансирования, рассказал начальник управления ЖКХ.
Эта сумма пойдет на 30-процентное софинансирование ремонта 14 лифтов: 40% необходимых средств доплатит муниципалитет, ещё 30% — собственники жилья.
В 2020 году количество «состарившихся» лифтов увеличится на 31 единицу, заявил начальник управления ЖКХ Егор Копысов. Депутат Андрей Обельчак уточнил, действительно ли отключают лифты, которые работают более 25 лет. Егор Копысов пояснил, что устаревшие лифты обследуются и остаются на эксплуатации примерно ещё на пять лет, заменяют только аварийное оборудование. Кроме того, для сохранения работы лифты регулярно проходят техническое обслуживание. Всего в Нижнем Тагиле эксплуатируется 1426 лифтов, при этом 454 из них работают уже более 25 лет. Обслуживанием оборудования занимаются три организации.