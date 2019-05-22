Нижний Тагил получит на замену лифтов 13,9 млн рублей из регионального бюджета

Процесс модернизации лифтов Нижнего Тагила проходит по двум областным программам. Одна из них — региональная программа капремонта, но по ней в 2019 году починят только один лифт на Черноисточинском шоссе, 46. Как пояснил Копысов, сокращение по программе связано с тем, что мэрия вынуждена рассчитываться за ремонты в предыдущие годы.

В 2017 году заменили 100 лифтов, в 2018-м — 90 лифтов по программе капитального ремонта с учётом рассрочки выплаты платежей в течение трёх лет. Всего на замену этих лифтов было потрачено 326 млн рублей, в 2017 году оплатили 31 млн рублей, в 2018 — 109 млн рублей из фонда капитального ремонта,пояснил чиновник.

В текущем году мэрия планирует заплатить 110 млн рублей, в 2020 году — ещё 79.

Мы обращались в адрес губернатора о необходимости создания дополнительной программы выделения субсидий на замену лифтового оборудования. Министерство в этом году внесло подпрограмму по замене лифтов в областную программу по благоустройству городской среды. Нижний Тагил в результате отбора получит средства в размере 13,96 млн рублей в рамках софинансирования, рассказал начальник управления ЖКХ.

Эта сумма пойдет на 30-процентное софинансирование ремонта 14 лифтов: 40% необходимых средств доплатит муниципалитет, ещё 30% — собственники жилья.