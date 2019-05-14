В многоквартирных домах Свердловской области заменят еще 238 лифтов

Программа по замене лифтов началась в Свердловской области в 2016 годы и стала одним из крупных проектов по замене лифтового оборудования в России. В период с 2016 по 2018 году в регионе заменили уже более 1,7 тысячи лифтов. В настоящий момент в многоквартирных домах Свердловской области требуют замены еще 2,8 тысячи подъемников.