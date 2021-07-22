Задержан зверски избивший студента-медика у клуба в Асбесте рецидивист

Рецидивист, который вместе с товарищами избил студента-медика в ночном клубе «Неон» в Асбесте, задержан в Екатеринбурге. Об этом рассказала мать пострадавшего молодого человека Анна.

По ее словам, один из нападавших, который ранее уже имел судимости, несколько дней скрывался у своих знакомых в Екатеринбурге. Однако на данный момент его поймали, поэтому уралец находится по стражей. Другой участник конфликта сам сдался полиции, сообщает Е1. Напомним, инцидент произошел 26 июня 2021 года. Травмы были настолько серьезными, что молодого человека пришлось доставлять в Екатеринбург на вертолете в городскую больницу № 23. В клуб уралец отравился вместе с дядей и другом. Там на дядю парня совершили нападение. Увидев это, молодой человек сам ударил нападавшего, однако дядя этого не заметил, так как ушел в туалет, чтобы умыться. В результате компания вытащила парня на улицу и завела в угол клуба, который не просматривается. Там его по одному избивали. Парня пришлось доставлять вертолетом в Екатеринбург после избиения в клубе Асбеста

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