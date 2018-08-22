Капитальный ремонт школы №56 в Нижнем Тагиле подошёл к концу

Нижнетагильская школа №56 была закрыта из-за аварийного состояния в 2015 году. В учебном заведении текла кровля, прогнивали балки и обрушались потолки. В ноябре 2017 года в ней начался капитальный ремонт, который был закончен к середине августа 2018 года.

От старого здания остались только стены, всё остальное было построено заново. На первом этаже школы теперь находится турникет, работающий по карточкам. В учебном заведении установили 20 камер видеонаблюдения, данные от которых поступают в контрольно-пропускной пункт с профессиональной охраной. В кабинетах установлены проекторы и интерактивные доски, у каждого учителя оборудовано рабочее место. В октябре школа получит ещё один подарок – спортивный стадион, оборудованный баскетбольной и волейбольной площадками, беговыми дорожками, футбольным полем.