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#домахорошо
Капитальный ремонт школы №56 в Нижнем Тагиле подошёл к концу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Капитальный ремонт школы №56 в Нижнем Тагиле подошёл к концу

Сегодня, 21:40Общество
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