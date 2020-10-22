В Тагиле пройдут общественные слушания по строительству мусоросортировочного завода

Слушания намечены на 23 ноября с 11.00 до 12.30 по адресу: проспект Ленина, 31.
Как сообщили в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго», перед участием горожане могут изучить материалы по оценке воздействия на окружающую среду проекта мусоросортировочного комплекса в отделе по экологии и природопользованию горадминистрации.
В течение ближайшего месяца мы проведём заседание рабочей группы по реализации национальной экологической реформы, расскажем о проекте, ответим на вопросы и соберем предложения к материалам ОВОС,рассказал заместитель генерального директора по строительству и эксплуатации объектов обращения с ТКО АО «Облкоммунэнерго» Андрей Яськин.
По его словам, тагильчане имеют возможность высказать свое мнение, даже не присутствуя очно. Идеи и предложения можно отправить по телефону, почтой, либо в электронном виде. Результаты дополнят идеями от жителей и, вместе с другими документами, отправят на госэкспертизу.
Напомним, В 2018 году АО «Облкоммунэнерго» и администрация Нижнего Тагила заключили концессионное соглашение, в рамках которого планируется построить мусороперерабатывающий комплекс мощностью не менее 185 тысяч тонн в год и новый полигон для захоронения ТКО. Сдача объекта планируется в четвертом квартале 2022 года.