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Замена ЕГЭ на блокчейн: как к этому относятся родители и педагоги из Нижнего Тагила?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Замена ЕГЭ на блокчейн: как к этому относятся родители и педагоги из Нижнего Тагила?

Сегодня, 11:07ОбществоЮлия СувороваФото: pixabay.com
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