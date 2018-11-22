Замена ЕГЭ на блокчейн: как к этому относятся родители и педагоги из Нижнего Тагила?

Борис Чернышов считает, что альтернативная система должна состоять из трех частей – результата профориентации, оценок ученика и его социальных характеристик. Именно при рассмотрении этих трех аспектов будет приниматься решение о поступлении ученика в тот или иной вуз.

В Нижнем Тагиле родители лояльно отнеслись к возможности появления альтернативы ЕГЭ и даже выразили мнение, что согласны на замену единого госэкзамена в принципе.

ЕГЭ не развивает учеников Среди минусов ЕГЭ тагильские родители называют отсутствие учета человеческого фактора при тестировании.

От ЕГЭ, я считаю, надо отказываться. Заменять ее на что-то – не факт. Надо вернуться к советской старой доброй системе. Нельзя доверять знания детей тестам. Нужно учитывать человеческий фактор. На устном экзамене можно помочь разволновавшемуся ребенку, задать наводящие вопросы. На ЕГЭ крестик не в том месте – решает будущее ребенка,отметила мама двух сыновей-школьников.

Многодетная мама Татьяна также согласилась с мнением, что современная система образования требует корректировок.

Если честно, я не понимаю современные системы обучения и системы оценок, ЕГЭ, и какие цели они преследуют. В наше время всё было понятно. А сейчас мне жалко детей. Правда не знаю, нужна ли эта ранняя профориентация, которую предлагает депутат. Всё, что требуется от школы - привить любовь к обучению и развить способность к постоянному и непрерывному обучению. Я считаю, что школа не справляется с этой задачей. А, наоборот, отбивает у детей желание учиться,сказала Татьяна.

При этом подготовка к формальному ЕГЭ, по мнению учителей, не дает возможности ребенку научиться импровизировать: самостоятельно говорить, размышлять.

Вся подготовка сводится к натаскиванию, что приводит к тому, что у детей формируется шаблонное мышление - отметь «А», вот тут «Б». Мыслить самостоятельно современному поколению крайне сложно. Это проявляется при банальной работе с текстом, например, выделить главное и пересказать суть текста - мало кто может. Что касается системы раннего выявления талантов, то, на мой взгляд, прежде чем что-то выявлять у ребенка, необходимо дать ему базу, объем определенных знаний,считает педагог из Нижнего Тагила.

При этом педагоги Нижнего Тагила относятся к инициативе парламентария с осторожностью и видят в ЕГЭ возможность исключения субъективной оценки ученика:

У ЕГЭ, как по мне, один плюс - он позволяет объективно оценивать работу. Есть задания разной сложности, есть критерии проверки и количество баллов, связанное с итоговой оценкой. Никакого субъективизма. говорит педагог одной из школ города.

Требуется система выявления талантов у детей Однако собеседники редакции TagilCity.ru не исключили возможность совмещения системы ЕГЭ и системы раннего выявления талантов - привычной профориентации, только разработанной уже в условиях современных реалий, с учетом нынешних потребностей системы образования в целом.

До 10-11 класса дети получают необходимые знания, готовятся к сдаче ЕГЭ. И параллельно пробуют себя в новых для себя профессиях. Это возможно при взаимодействии города, школ и представителей бизнеса,отмечает педагог из Нижнего Тагила.

Руководитель НКО Сергей Партин считает, что внимательно нужно отнестись не к замене ЕГЭ, а именно к вопросу помощи детям в выборе их будущей профессии.

Касательно предложения ГД, то все это отдает популизмом. Очевидно, что сейчас необходима реально работающая система профориентации, а не та, которая «зачесывает всех под одну гребенку». Но, в ближайшее время, думаю, такой системы не появится. Депутат просто хочет заработать себе очков. На текущий момент хорошее решение – создавать центры профориентации на базе школ и дворцов культуры,отметил Сергей.