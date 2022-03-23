Главному десантнику Екатеринбурга Евгению Тетерину предъявлено новое обвинение

Бушухин отмечает, что у десантника имеется алиби, так как когда деньги были переданы ему в офис, сам Тетерин находился в Краснодарском крае. На следующий день секретарь Тетерина отдала миллион рублей знакомому в долг, а остальное было направлено на оплату издательства книг.