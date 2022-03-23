Главному десантнику Екатеринбурга Евгению Тетерину предъявлено новое обвинение

Главному десантнику Екатеринбурга Евгению Тетерину предъявлено новое обвинение
Главному десантнику Екатеринбурга Евгению Тетерину предъявлено новое обвинение
Сегодня, 11:47ОбществоФото: 1MI
Новое обвинение предъявлено главе свердловского «Союза десантников» Евгению Тетерину по еще одному эпизоду посредничества во взяточничестве.

Сумма взятки составляла три миллиона рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Дмитрия Бушухина.

Деньги планировалось передать неустановленным сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела в отношении двух знакомых Тетерина.

Бушухин отмечает, что у десантника имеется алиби, так как когда деньги были переданы ему в офис, сам Тетерин находился в Краснодарском крае. На следующий день секретарь Тетерина отдала миллион рублей знакомому в долг, а остальное было направлено на оплату издательства книг.

Напомним, Евгений Тетерин был задержан 16 ноября 2021 года. Он подозревается в посредничестве при передаче взятки. Он находится под стражей.

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