Четверть россиян считают, что стали хуже работать после перехода на удаленный режим

При этом падение производительности отметили не только работники, но и их руководители (25% опрошенных).

Чуть больше половины (56%) заявили о недостатках удаленной работы. Они отметили, что им сложно сосредоточится, в том числе и потому, что этого не дают сделать члены семьи. Около половины их тех, кто заметил ухудшение производительности, отметили, что физически не получается справиться с нагрузкой. 18% заявили, что они ленятся.

По словам аналитиков HeadHunter, низкая эффективность, как думают сотрудники, выражается в несогласованности действий и недостатке коммуникаций. От этого команда работает не синхронно. Кроме того, те, у кого эффективность снизилась, часто объясняют это медленным выполнение задач. Работодатели данную причину считают ключевой.

У 17% опрошенных эффективность работы после перехода на дистанционный формат — повысилась. У половины респондентов эффективность не изменилась. При этом, около трети опрошенных (30%) заявили, что в подобном режиме смогут работать еще три-четыре недели.