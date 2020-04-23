Стихи и онлайн-экскурсии. Как детсады Нижнего Тагила готовятся к 9 Мая на удаленке

Объединение детских садов «Детство» в рамках 75-летия Великой Победы на официальном сайте открыли рубрики: «Ветеран в моей семье», «Военные песни всей семьей», «История войны в истории родного района», «Великая победа в поэзии и творчестве». Дети вместе с родителями отправляют видеоматериалы на одну-полторы минуты в рамках выбранной тематики.

У нас проводится такой дистанционный марафон по тому, как дети готовятся к празднованию 9 мая, как узнают о родственниках, которые прошли войну, посвящают этому песни и стихи. Они с удовольствием это делают и присылают тоже с удовольствием. Дети довольные, и родители, рассказала TagilCity.ru методист детского сада Ольга Гильманова.

Также она добавила, что придумала и разработала идею рубрик ко Дню Победы директор МАДОУ «Детство» Надежда Шадрина. В данное время идёт техническая работа. Планируется, что с завтрашнего дня марафон уже будет действовать на официальном сайте дошкольного объединения.

Директор МАДОУ «Маячок» Надежда Давыдова рассказала, что воспитатели детских садов проводят видео-уроки с детьми, в том числе поднимают темы, связанные с 75-летием победы в войне. Объединение уже провело конкурс рисунков, а также литературный конкурс «Мой герой» — родители вместе с детьми читают стихи о войне и снимают на видео. Кроме того, «Маячок» подготовит онлайн-экскурсию по местам памяти Великой Отечественной войны и создаст электронную книгу о родственниках-участниках войны.

Интересный проект о тружениках тыла. Мы здесь размещаем фото-материалы и короткие рассказы в доступной для детей форме, сообщила Надежда Давыдова.

Также воспитанникам и их родителям предлагается создать танк из подручных материалов, поучаствовать во флешмобе «Катюша», а также поздравить ветеранов войны и тружеников тыла открытками и рисунками, которые отправят по почте или передадут после окончания режима самоизоляции. Педагоги подготовили видео-проект литературно-музыкальных композиций «Дорогами войны».