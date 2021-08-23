Выжившая в ДТП с пятью погибшими под Саратовом девочка вернется в Екатеринбург

Выжившая в ДТП с пятью погибшими под Саратовом девочка вернется в Екатеринбург
Выжившая в ДТП с пятью погибшими под Саратовом девочка вернется в Екатеринбург
Сегодня, 09:03ОбществоФото: 1MI
Выжившая в смертельно ДТП под Саратовом трехлетняя девочка будет доставлена в Екатеринбург. Ее родные — двое взрослых и трое детей погибли.

Девочка будет доставлена из Вольска в Саратовскую больницу. На данный момент ее состояние не позволяет перевезти ее в Екатеринбург. Это будет сделано при первой возможности, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на бывшую жену главы семьи Марину Пухачеву.

Она добавила, что ее дочь опознает тела, осле чего будет вызван автомобиль для перевозки.

Напомним, авария произошла 20 августа 2021 года на трассе под Вольском в Саратовской области. Отец, мать, бабушка и 10- и 16-летние братья девочки погибли. на была госпитализирована в больницу с 30%-ными ожогами тела.

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Екатеринбург
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