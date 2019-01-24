Перехватывающие парковки будут организованы в Нижнем Тагиле во время «Лыжни России»

Евгений Куйвашев подписал документ о порядке проведения «Лыжни России – 2019». 24 января члены оргкомитета по проведению мероприятия осмотрели полигон.

8 февраля пройдёт тренировочный забег лыжников. Основные мероприятия пройдут 9 февраля. В рамках спортивного события будет проведена торжественная церемония открытия и пройдёт парад спортсменов.

В 12.00 стартует мужская гонка на 10 км, затем соревноваться будут женщины. Также 9 февраля пройдет VIP-забег и масс-старт. Спортсмены-любители пробегут 2 км 22 м к 300-летию города.

Праздничную атмосферу будут создавать творческие коллективы из Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Для помощи участникам «Лыжни России» будут привлечены около 200 волонтеров, на полигоне развернуться пять полевых кухонь.