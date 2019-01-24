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Перехватывающие парковки будут организованы в Нижнем Тагиле во время «Лыжни России»
Сюжеты:
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Перехватывающие парковки будут организованы в Нижнем Тагиле во время «Лыжни России»

Сегодня, 20:08ОбществоФото: Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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