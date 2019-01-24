Перехватывающие парковки будут организованы в Нижнем Тагиле во время «Лыжни России»
Для удобства участников и зрителей «Лыжни России – 2019» в Нижнем Тагиле будут организованы перехватывающие парковки.
Евгений Куйвашев подписал документ о порядке проведения «Лыжни России – 2019». 24 января члены оргкомитета по проведению мероприятия осмотрели полигон.
8 февраля пройдёт тренировочный забег лыжников. Основные мероприятия пройдут 9 февраля. В рамках спортивного события будет проведена торжественная церемония открытия и пройдёт парад спортсменов.
В 12.00 стартует мужская гонка на 10 км, затем соревноваться будут женщины. Также 9 февраля пройдет VIP-забег и масс-старт. Спортсмены-любители пробегут 2 км 22 м к 300-летию города.
Праздничную атмосферу будут создавать творческие коллективы из Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Для помощи участникам «Лыжни России» будут привлечены около 200 волонтеров, на полигоне развернуться пять полевых кухонь.
Администрация Нижнего Тагила согласовала вопрос о перехватывающих парковках у «Ленты» и DEPO, сообщает пресс-служба муниципалитета.
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