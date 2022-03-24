О принуждении к мытью туалетов детей заявили родители детсадовцев в Верхней Пышме

Родители воспитанников детского сада №2 в Верхней Пышме обсуждают возможный эпизод с издевательствами над их детьми. Некоторые из малышей рассказали дома, что воспитатель заставила их мыть унитазы и столы в группе. Якобы в наказание за то, что те неаккуратно кушали.