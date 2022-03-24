О принуждении к мытью туалетов детей заявили родители детсадовцев в Верхней Пышме

О принуждении к мытью туалетов детей заявили родители детсадовцев в Верхней Пышме
О принуждении к мытью туалетов детей заявили родители детсадовцев в Верхней Пышме
Сегодня, 16:01ОбществоФото: pixabay.com
Родители детсада №2 в Верхней Пышме, ранее попавшем в скандал с черной кашей, заподозрили, что их детей заставляют мыть туалет.

Родители воспитанников детского сада №2 в Верхней Пышме обсуждают возможный эпизод с издевательствами над их детьми. Некоторые из малышей рассказали дома, что воспитатель заставила их мыть унитазы и столы в группе. Якобы в наказание за то, что те неаккуратно кушали.

По словам детей, воспитатель дала им тряпки. Мальчиков отправила мыть туалет, а девочкам велела протереть столы.

Родителей возмутило поведение педагога. Одна из мам заявила «КП-Екатеринбург», что не против того, чтобы дети приучались к труду. Однако заставлять их мыть унитазы – это издевательство.

Родители признают, что к садику у них предвзятое отношение после инцидента с почерневшей кашей, которой накормили воспитанников. После этого дети почувствовали себя плохо.

Роспотребнадзор провел проверку и выявил нарушения, после чего учреждение оштрафовали на 30 тысяч рублей. Родители считают, что это слишком маленькая сумма.

Между тем, директор детсада Наталья Поцюпан заявила журналистам, что история с мытьем унитазов не соответствует действительности.

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