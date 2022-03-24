О сильном ветре и гололедице 25 марта предупредило МЧС Свердловской области

ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что в пятницу, 25 марта, в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия.
Будет дуть северо-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду. На дорогах гололедица. Ночью и днем осадки в виде снега, местами метель.
Ночью термометры покажут от -5 до 0 градусов. На севере до -8 градусов. Днем воздух прогреется до -1…+4 градусов.
Существует риск возникновения автомобильных заторов, дорожно-транспортных происшествий, обрыва линий электропередач на территории региона.
Во избежание несчастных случаев спасатели не рекомендуют гулять возле рекламных щитов, неустойчивых конструкций, ЛЭП. Водителям рекомендуется быть внимательнее на дороге.