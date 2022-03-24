О сильном ветре и гололедице 25 марта предупредило МЧС Свердловской области

О сильном ветре и гололедице 25 марта предупредило МЧС Свердловской области
О сильном ветре и гололедице 25 марта предупредило МЧС Свердловской области
Сегодня, 16:35ОбществоФото: pixabay.com
Спасатели заявили о риске возникновения чрезвычайных ситуаций в Свердловской области из-за неблагоприятных метеорологических явлений: автомобильных заторов, ДТП, обрыва линий электропередач.

ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что в пятницу, 25 марта, в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Будет дуть северо-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду. На дорогах гололедица. Ночью и днем осадки в виде снега, местами метель.

Ночью термометры покажут от -5 до 0 градусов. На севере до -8 градусов. Днем воздух прогреется до -1…+4 градусов.

Существует риск возникновения автомобильных заторов, дорожно-транспортных происшествий, обрыва линий электропередач на территории региона.

Во избежание несчастных случаев спасатели не рекомендуют гулять возле рекламных щитов, неустойчивых конструкций, ЛЭП. Водителям рекомендуется быть внимательнее на дороге.

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