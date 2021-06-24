Свердловский депутат Александр Коркин избежал тюрьмы за убийство

Напомним, нцидент произошел на реке Лозьва. Несколько свердловчан — Коркин, депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Торощин и бизнесмен Сергей Титов 5 сентября 2019 года отправились на охоту на катерах. Во время прогулки Сергей Титов был ранен в голову. В результате он скончался в больнице. По словам самого Коркина, ружье выстрелило в тот момент, когда катер тряхнуло на воде. Следствие же настаивало, что оружие было в руках депутата.