«Сад скульптур» обустраивают у Нижнетагильского музея в рамках госпрограммы

«Сад скульптур» является второй частью программы по благоустройству. Сейчас на месте начались работы по подготовке: разравнивается земля, со стороны улицы Огаркова будет построена дополнительная опорная стенка, обустраиваются ограждения и лестничные марши. На следующем этапе подготовки начнут устраивать пешеходные дорожки из камня.

Новый сквер будет работать только днем, на ночь его планируют закрывать. Посещение будет свободным, без дополнительной платы. Новое арт-пространство, должно стать местом для новых ярких событий города, связанных, в том числе с искусством.

Проект благоустройства музея изобразительных искусств Фото: Информационное агентство «Все новости», vsenovostint.ru

Основные работы планируется завершить к концу года. Весной останется посадить газон и саженцы, установить скульптуры из запасников музея. Какие именно – будет решено в ближайшее время,рассказала ИА «Все новости» Каринэ Геворгян, начальник управления по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов.

Благоустройство территории возле музея изобразительных искусств началось летом 2018 года в рамках программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года». Первым этапом программы был проект «Арт-квартал». На площадке у музея уже обустроен сквер, установлены скамейки и скульптуры, благоустроены дорожки.