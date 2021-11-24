В незаконном изъятии детей у матери-одиночки обвинили опеку жители Режа

Мать-одиночка в Реже скончалась после того, как органы опеки забрали у нее детей из-за беспорядка и старой проводки. Она отказывалась есть и принимать лекарства. Знакомые покойной в Реже собирают подписи для обращения в прокуратуру и требуют расследовать действия опеки в отношении семьи покойной.

Екатерина жила в общежитии с двумя детьми, 11-летней дочерью и 5-летним сыном. Детей женщина воспитывала одна, оба родились с инвалидностью. В октябре по анонимному доносу в общежитие наведались сотрудники органов опеки. Сотрудники МЧС установили, что в комнатах, где жили дети, была ветхая и неисправная проводка. Это признали опасным для жизни детей и забрали из в реабилитационный центр. Попрощаться с детьми матери не дали, их забрали прямо из садика и школы. Навестить их в ребцентре Екатерина не могла из-за отсутствия QR-кода, а сделать прививку боялась из-за состояния здоровья, пишет Е1. После этого женщина впала в депрессию, стала отказываться от лечения, перестала есть. Когда сосед Кати, директор расположенного в то же здании кафе, зашел к ней в комнату, он увидел ее в почти бессознательном состоянии. Женщине вызвали скорую, но через два дня в больнице она скончалась. Местные жители возмущены произошедшим. Они считают, что фактически до самоубийства Катю довели действия органов опеки. Знакомы покойной утверждают, что она была хорошей и заботливой матерью, которая жила ради своих детей. Они готовят обращение в прокуратуру с просьбой проверить действия опеки.

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