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Posted 13 октября 2018,, 07:20

Published 13 октября 2018,, 07:20

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Опека забрала сына у жительницы Екатеринбурга прямо со школьных уроков‍

13 октября 2018, 07:20
В Екатеринбурге сотрудники органов опеки забрали 8-летнего ребенка прямо из школы.

Приемная мать мальчика рассказала, что ее никто не предупредил о том, что ребенка собираются забрать. Мальчика поместили в детский дом, пояснив, что екатеринбурженка являлась временным опекуном и не оформила необходимые документы для лишения родительских прав биологических родителей ребенка. В приемной семье мальчик находился на протяжении шести лет.

Также женщина сообщила, что сотрудники опеки не сообщают, где именно находится мальчик, пишут «Ведомости Урал».

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#Общество#Новости УрФО#Ребенок#Школа#Мать#Опека#Опекунство
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