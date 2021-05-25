За отравление томатами с ботулизмом «Пятерочка» выплатит свердловчанке более 1,5 млн

За отравление томатами с ботулизмом «Пятерочка» выплатит свердловчанке более 1,5 миллиона рублей компенсации. Женщина восстанавливается после лечения до сих пор.

Инцидент произошел в Алапаевске еще в декабре 2017 года, когда муж потерпевшей приобрел в магазине «Пятерочка» на улице Ленина консерву из томатов фирмы «Global Village» под закручивающейся крышкой. В итоге, поев томаты, женщина была госпитализирована в местную больницу с отравлением. После реанимации женщина с диагнозом «пищевой ботулизм типа А, тяжёлое течение» была переведена в инфекционное отделение больницы. На стационарном лечении она пробыла больше месяца, а восстановление после тяжелой болезни продолжается до сих пор, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. Результаты экспертизы, сделанной ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» показали, что в томатных консервах был обнаружен возбудитель ботулизма типа А. Женщина обратилась с иском в Алапаевский городской суд к ответчикам АО «ТД «Перкресток», ООО «Консервный завод», ООО «Агроторг» о солидарном взыскании компенсации морального вреда в размере 5 миллионов рублей. Суд первой инстанции принял решение о частичном удовлетворении исковых требований и с ответчиков была солидарно взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллиона рублей, а также расходы на лечение в размере 15 тысяч рублей. В удовлетворении остальной части требований было отказано. Не согласившись с решением алапаевского суда, потерпевшая обратилась с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд. Однако решение суда первой инстанции касательно компенсации было оставлено без изменений. При этом Свердловский областной суд отменил решение Алапаевского городского суда в части солидарного взыскания с ответчиков компенсации морального вреда, расходов на лечение, расходов по госпошлине. В пользу женщины с ООО «Агроторг» был взыскан штраф за нарушение прав потребителя в размере 500 тысяч рублей. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменений. С ООО «Агроторг» взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллиона рублей, расходы на лечение — 15 208 рублей, сообщает облсуд. Напомним, 92-летней жительнице Свердловской области «Пятерочка» заплатит 167 тысяч рублей за перелом шейки бедра, который она получила, когда на входе в магазин ее зажало автоматической дверью. За перелом в результате падения «Пятерочка» выплатит пожилой свердловчанке 167 тыс

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