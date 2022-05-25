Птицефабрика Тагила заплатит за поля навоза, а психбольные выращивают дыни и арбузы

Прокуратура требует с Нижнетагильской птицефабрики 1,4 млн рублей за фекальные поля, а мусоросортировочный комплекс будет готов вовремя — рассказываем о самых обсуждаемых и интересных событиях в Нижнем Тагиле и Свердловской области за среду, 25 мая.

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