Птицефабрика Тагила заплатит за поля навоза, а психбольные выращивают дыни и арбузы

Птицефабрика Тагила заплатит за поля навоза, а психбольные выращивают дыни и арбузы
Птицефабрика Тагила заплатит за поля навоза, а психбольные выращивают дыни и арбузы
Сегодня, 19:18ОбществоФото: pixabay.com
Прокуратура требует с Нижнетагильской птицефабрики 1,4 млн рублей за фекальные поля, а мусоросортировочный комплекс будет готов вовремя — рассказываем о самых обсуждаемых и интересных событиях в Нижнем Тагиле и Свердловской области за среду, 25 мая.

Коммунисты Нижнего Тагила обзавелись новым лидером — под красным флагом с серпом и молотом теперь будет председательствовать Анатолий Марченков, сменивший на этом посту Михаила Бояркина. Новый лидер коммунистов дважды пытался стать депутатом Гордумы Нижнего Тагила (в 2012 и 2017 годах), а также баллотировался на выборы в ЗакСО от Дзержинского района.

Нижнетагильская птицефабрика заплатит почти полтора миллиона рублей за то, что удобряла поля. Продукты жизнедеятельности птиц привлекли внимание надзорного ведомства, которое, в свою очередь, выехало на место с проверкой. Аромат и уходящий в горизонт слой навоза вдохновил прокуратуру на предписание, ведь пропитанная нитратным азотом и цинком почва долго будет восстанавливаться от деятельности птицефабрики.

Душевнобольные из местной клиники займутся выращиванием арбузов и дынь. С одной стороны, польза и выгода видна невооруженным гастрономическим взглядом, с другой стороны — это терапия. В прошлом году пациенты психбольницы посадили огурцы, помидоры, баклажаны, перцы и патиссоны. Этой весной — занялись дополнительно бахчей.

Строительство мусоросортировочного комплекса под Нижним Тагилом идет полным ходом. В настоящий момент на месте проводятся работы по обустройству фундамента будущего здания, а также составляется карта полигона. Кушвинский комплекс уже не справляется с теми объемами мусора, которые ежедневно поступают от регионального оператора. Новый полигон будет способен в год перерабатывать 185 тысяч тонн мусора.

Благотворительные фонды продолжают работать не смотря на санкции и ограничения. Как происходит сбор средств, на что направлены в первую очередь силы благотворителей, а также какими новыми гранями заиграл этот драгоценный камень добра, читайте в нашем материале.

В Екатеринбурге из СИЗО выпустили врача-онколога, который проходит по уголовному делу о вступлении с несовершеннолетней в интимную связь. Как рассказал адвокат медика, у суда не было оснований держать его клиента в неволе. Обвиняемого выпустили на волю, но с определенными условиями.

Два брата 9 и 12 лет из Богдановича найдены живыми и здоровыми. Дети пропали накануне — не пришли домой после прогулки. Родители школьников обратились с заявлением в полицию.

Сюжеты:
ЭксклюзивНовости УрФОНижний Тагил
Материалы по теме:
мусорвывоз мусораитогивывоз ТБО#3
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы