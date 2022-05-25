Птицефабрика Тагила заплатит за поля навоза, а психбольные выращивают дыни и арбузы

Коммунисты Нижнего Тагила обзавелись новым лидером — под красным флагом с серпом и молотом теперь будет председательствовать Анатолий Марченков, сменивший на этом посту Михаила Бояркина. Новый лидер коммунистов дважды пытался стать депутатом Гордумы Нижнего Тагила (в 2012 и 2017 годах), а также баллотировался на выборы в ЗакСО от Дзержинского района.
Нижнетагильская птицефабрика заплатит почти полтора миллиона рублей за то, что удобряла поля. Продукты жизнедеятельности птиц привлекли внимание надзорного ведомства, которое, в свою очередь, выехало на место с проверкой. Аромат и уходящий в горизонт слой навоза вдохновил прокуратуру на предписание, ведь пропитанная нитратным азотом и цинком почва долго будет восстанавливаться от деятельности птицефабрики.
Душевнобольные из местной клиники займутся выращиванием арбузов и дынь. С одной стороны, польза и выгода видна невооруженным гастрономическим взглядом, с другой стороны — это терапия. В прошлом году пациенты психбольницы посадили огурцы, помидоры, баклажаны, перцы и патиссоны. Этой весной — занялись дополнительно бахчей.
Строительство мусоросортировочного комплекса под Нижним Тагилом идет полным ходом. В настоящий момент на месте проводятся работы по обустройству фундамента будущего здания, а также составляется карта полигона. Кушвинский комплекс уже не справляется с теми объемами мусора, которые ежедневно поступают от регионального оператора. Новый полигон будет способен в год перерабатывать 185 тысяч тонн мусора.
Благотворительные фонды продолжают работать не смотря на санкции и ограничения. Как происходит сбор средств, на что направлены в первую очередь силы благотворителей, а также какими новыми гранями заиграл этот драгоценный камень добра, читайте в нашем материале.
В Екатеринбурге из СИЗО выпустили врача-онколога, который проходит по уголовному делу о вступлении с несовершеннолетней в интимную связь. Как рассказал адвокат медика, у суда не было оснований держать его клиента в неволе. Обвиняемого выпустили на волю, но с определенными условиями.
Два брата 9 и 12 лет из Богдановича найдены живыми и здоровыми. Дети пропали накануне — не пришли домой после прогулки. Родители школьников обратились с заявлением в полицию.