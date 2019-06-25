Экс-главу свердловского отделения «Открытой России» увезли в психиатрическую больницу

Верникову было предъявлено обвинение по статье «Осуществление деятельности нежелательной организации», в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде. Также у него изъят загранпаспорт.

В марте этого года к нему пришли силовики, которые провели обыск в квартире и изъяли документы и носители с информацией о деятельности «Открытой России». Предполагается, он работал на организацию Open Russia Civil Movement, которую принимают за британское юрлицо «Открытой России» Михаила Ходорковского.