Экс-главу свердловского отделения «Открытой России» увезли в психиатрическую больницу
Сегодня, 13:30ОбществоФото: Страница Максима Верникова в соцсети
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Бывший координатор свердловского отделения партии Максим Верников прямо из зала суда был доставлен в психиатрическую больницу, связаться с ним по телефону после этого не удалось, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительным данным, в больницу Верников доставлен для прохождения медэкспертизы.
Верникову было предъявлено обвинение по статье «Осуществление деятельности нежелательной организации», в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде. Также у него изъят загранпаспорт.
В марте этого года к нему пришли силовики, которые провели обыск в квартире и изъяли документы и носители с информацией о деятельности «Открытой России». Предполагается, он работал на организацию Open Russia Civil Movement, которую принимают за британское юрлицо «Открытой России» Михаила Ходорковского.
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