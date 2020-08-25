«Какие-то качели»: невестка уральского писателя Крапивина рассказала о его состоянии

«Какие-то качели»: невестка уральского писателя Крапивина рассказала о его состоянии

Сегодня, 12:40ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Состояние 81-летнего писателя Владислава Крапивина улучшилось. Его перевели в обычную палату, пишет Ура.ру со ссылкой на невестку писателя Ларису Крапивину.

Его состояние постоянно меняется, какие-то качели — то лучше, то хуже. Сегодня ему опять стало лучше, его перевели из реанимации в палату, рассказала она.

По словам Ларисы, родственникам неизвестно, какое заболевание у писателя. Она отметила, что диагноз не скрывают, но и не говорят его.

24 августа Крапивину стало хуже, в связи с чем его перевели в реанимацию. В конце июля писатель был госпитализирован с подозрением на инсульт. Позднее у него заподозрили коронавирус, однако он не подтвердился. 7 августа писателя выписали из больницы, но 12 августа снова госпитализировали.

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