TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Уральского писателя Владислава Крапивина прооперировали

12 августа 2020, 19:44
Писателю Владиславу Крапивину сегодня сделали операцию, он находится в тяжелом состоянии, пишет Е1.

Как рассказала руководитель отряда «Каравелла» Лариса Крапивина, состояние писателя остается стабильно тяжелым. Врачи говорят, что операция прошла успешно, однако не дают ни положительных, ни отрицательных прогнозов.

Издание сообщает, что Крапивин перенес инсульт. В реанимацию он попал с пневмонией, однако врачи выписали его. Родственники тогда рассказывали, что писатель продолжал плохо себя чувствовать. Тогда на контроль лечение писателя взял министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Материалы по теме
Уральского писателя Владислава Крапивина вновь госпитализировали в больницу № 40Уральский писатель Владислав Крапивин снова попал в реанимацию
#Екатеринбург#Больница#Владислав Крапивин#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Сегодня, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Сегодня, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Сегодня, 18:14