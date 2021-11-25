Активисты доложили в генпрокурору РФ на выступившую в Екатеринбурге Инстасамку

Активисты доложили в генпрокурору РФ на выступившую в Екатеринбурге Инстасамку

Активисты доложили в генпрокурору РФ на выступившую в Екатеринбурге Инстасамку

Сегодня, 22:45
Общество
Фото: личная страница Дарьи Зотеевой в Instagram
Активисты обратились с просьбой к Генпрокурору РФ Игорю Краснову проверить исполнительницу из Тюмени Дарью Зотееву, более известную как Инстасамка. Они полагают, что на своем концерте в столице Урала блогерша пропагандировала развратное поведение.

По мнению представителей организации, через песни и свой образ девушка повышает интерес к сексу среди несовершеннолетних и побуждает их заняться проституцией. Об этом сообщили в общественном центре по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай». Также активисты обратили внимание на нецензурную лексику в песнях блогерши, сообщает ТК «360».

По словам составителей жалобы, она основана на обращениях людей, переживающих за воспитание своих детей. Родители придерживаются мнения, что государство должно следить за блогерами, способными навредить психике ребенка.

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Екатеринбург
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