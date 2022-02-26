Более 50 екатеринбуржцев задержаны за незаконные митинги против военных действий

По официальным данным, в мероприятиях участвовало около 100 человек, при этом несовершеннолетних среди них не было. В отношении задержанных было составлено 53 протокола.
Самый большой штраф в сумме 250 тысяч рублей выписан hанее судимой за кражу 46-летней женщине, которая и до этого участвовала в несанкционированных митингах, сообщает пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Напомним, за участие в незаконном мероприятии в Екатеринбурге мужчина из Березовского получил 25 суток ареста. Остальным задержанным грозит штраф, арест или обязательные работы.