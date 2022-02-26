Более 50 екатеринбуржцев задержаны за незаконные митинги против военных действий

Более 50 екатеринбуржцев задержаны за незаконные митинги против военных действий
Более 50 екатеринбуржцев задержаны за незаконные митинги против военных действий
Сегодня, 11:27ОбществоФото: 1MI
52 человека задержаны в Екатеринбурге на незаконных антивоенных митингах 24 февраля.

По официальным данным, в мероприятиях участвовало около 100 человек, при этом несовершеннолетних среди них не было. В отношении задержанных было составлено 53 протокола.

Самый большой штраф в сумме 250 тысяч рублей выписан hанее судимой за кражу 46-летней женщине, которая и до этого участвовала в несанкционированных митингах, сообщает пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, за участие в незаконном мероприятии в Екатеринбурге мужчина из Березовского получил 25 суток ареста. Остальным задержанным грозит штраф, арест или обязательные работы.

Сюжеты:
ДНР и ЛНРЕкатеринбург
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