Голосование по благоустройству на 2022 год стартовало в Нижнем Тагиле

Оно продлится до 30 мая 2021 года. Принять участие могут жители города в возрасте от 14 лет. Для голосования необходим номер телефона, привязанный к аккаунту на Госуслугах, необходимо зарегистрироваться на единой всероссийской электронной платформе za.gorodsreda.ru.