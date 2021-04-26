Голосование по благоустройству на 2022 год стартовало в Нижнем Тагиле

Оно продлится до 30 мая 2021 года. Принять участие могут жители города в возрасте от 14 лет. Для голосования необходим номер телефона, привязанный к аккаунту на Госуслугах, необходимо зарегистрироваться на единой всероссийской электронной платформе za.gorodsreda.ru.
Тагильчане смогут выбрать один из двух дизайн-проектов реконструкции Ленинградского проспекта на участке от площади Славы до Танкостроителей. Именно этот объект набрал наибольшее число голосов при выборе объектов благоустройства Нижнего Тагила в 2022 году.
По всей России работает бесплатный номер «горячей линии», он будет доступен до окончания голосования. По вопросам можно обратиться по телефону: 8 (800) 600-20-13.
Напомним, тагильчане также смогут проголосовать в пяти общественных местах города, в том числе в торговых центрах. Волонтеры, одетые в специальную форму, будут помогать желающим оставить свой голос и консультировать по вопросам о выставленных дизайн-проектах, работе платформы и условиях голосования.