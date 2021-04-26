Названы адреса ТЦ для голосования за объекты благоустройства в 2022 году в Тагиле

Помогать в голосовании будут 43 волонтера, прошедшие специальное обучение. Тагильчанам предлагается выбрать один из двух дизайн-проектов реконструкции Ленинградского проспекта на участке от площади Славы до Танкостроителей.
Так, жители города смогут проголосовать с 26 апреля по 30 мая:
Волонтеры начинают работу 26 апреля после обеда, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Напомним, 26 апреля стартовало всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства на 2022 год. Также жители Нижнего Тагила могут проголосовать самостоятельно, зарегистрировавшись на электронной платформе za.gorodsreda.ru.