Названы адреса ТЦ для голосования за объекты благоустройства в 2022 году в Тагиле

В Нижнем Тагиле определены общественные места для голосования за объекты благоустройства в 2022 году.

Помогать в голосовании будут 43 волонтера, прошедшие специальное обучение. Тагильчанам предлагается выбрать один из двух дизайн-проектов реконструкции Ленинградского проспекта на участке от площади Славы до Танкостроителей. Так, жители города смогут проголосовать с 26 апреля по 30 мая: в отделе МФЦ Ленинского района на улице Космонавтов, 45 с понедельника по воскресенье с 10.00 до 19.00;

в ТЦ «DEPO» на Свердловском шоссе, 31б с понедельника по пятницу с 16.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 13.00 до 16.00;

в ТЦ «Коммерсант» на улице Зари, 21а с понедельника по воскресенье с 15.00 до 19.00;

с 15.00 до 19.00; в ТЦ «Мегамарт» на Ленинградском проспекте, 28 с понедельника по воскресенье с 15.00 до 19.00;

в ТЦ «Реал» на улице Юности, 16 с понедельника по воскресенье с 15.00 до 19.00 . Волонтеры начинают работу 26 апреля после обеда, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Напомним, 26 апреля стартовало всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства на 2022 год. Также жители Нижнего Тагила могут проголосовать самостоятельно, зарегистрировавшись на электронной платформе za.gorodsreda.ru. Тагильчане смогут проголосовать за объекты благоустройства в 2022 году

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