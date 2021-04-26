Названы адреса ТЦ для голосования за объекты благоустройства в 2022 году в Тагиле

Названы адреса ТЦ для голосования за объекты благоустройства в 2022 году в Тагиле
Сегодня, 11:57ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле определены общественные места для голосования за объекты благоустройства в 2022 году.

Помогать в голосовании будут 43 волонтера, прошедшие специальное обучение. Тагильчанам предлагается выбрать один из двух дизайн-проектов реконструкции Ленинградского проспекта на участке от площади Славы до Танкостроителей.

Так, жители города смогут проголосовать с 26 апреля по 30 мая:

  • в отделе МФЦ Ленинского района на улице Космонавтов, 45 с понедельника по воскресенье с 10.00 до 19.00;
  • в ТЦ «DEPO» на Свердловском шоссе, 31б с понедельника по пятницу с 16.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 13.00 до 16.00;
  • в ТЦ «Коммерсант» на улице Зари, 21а с понедельника по воскресенье с 15.00 до 19.00;
  • в ТЦ «Мегамарт» на Ленинградском проспекте, 28 с понедельника по воскресенье с 15.00 до 19.00;
  • в ТЦ «Реал» на улице Юности, 16 с понедельника по воскресенье с 15.00 до 19.00.

Волонтеры начинают работу 26 апреля после обеда, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Напомним, 26 апреля стартовало всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства на 2022 год. Также жители Нижнего Тагила могут проголосовать самостоятельно, зарегистрировавшись на электронной платформе za.gorodsreda.ru.

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