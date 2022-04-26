200 тысяч заплатит УСМ за срыв сроков ремонта моста на Циолковского в Нижнем Тагиле

200 тысяч заплатит УСМ за срыв сроков ремонта моста на Циолковского в Нижнем Тагиле
200 тысяч заплатит УСМ за срыв сроков ремонта моста на Циолковского в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:31ОбществоФото: TagilCity.ru
Два штрафа по 100 тысяч рублей должен выплатить «Уралстроймонтаж» по решению суда за ненадлежащее исполнение условий муниципального контракта по ремонту моста на Циолковского в Нижнем Тагиле.

С иском в суд обратилась «Служба заказчика городского хозяйства». Два предписания, выписанных УСМ 27 декабря 2021 года и 20 января 2022 года, не были исполнены. Арбитражный суд Свердловской области полностью удовлетворил иск СЗГХ. Решение по делу подлежит немедленному исполнению.

Напомним, контракт на ремонт путепровода на улице Циолковского и улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле на 1,32 млрд рублей был заключен с ООО «Уралстроймонтаж». Мост должен был быть открыт для движения в сентябре 2021 года, однако подрядчик не раз сдвигал сроки. По последним данным, объект должен быть открыт 1 июля 2022 года.

Сюжеты:
Мост на ЦиолковскогоЭксклюзивНижний Тагил
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