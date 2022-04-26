Сильный ветер, дожди и гроза ожидаются в Свердловской области

Сильный ветер, дожди и гроза ожидаются в Свердловской области
Сильный ветер, дожди и гроза ожидаются в Свердловской области
Сегодня, 16:03ОбществоФото: 1МI
Грозы, дожди и ветер до 18 метров в секунду ожидаются в Свердловской области 27 апреля 2022 года.

Во время ненастья совершать походы, сплавы и отдыхать на природе не рекомендуется в связи с соблюдением техники безопасности, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Также, если во время грозы человек оказался вне дома, нельзя прятаться под деревья. Тем, кто находится за рулем автомобиля, нужно остановиться и переждать грозу, при этом включив аварийные сигналы. В квартирах и домах в это время нельзя подходить к электрической проводке, водостокам и электроприборам.

Напомним, в 2021 году в начале июля в Свердловской области были сильные дожди с грозами, в результате которых в Верхней Салде были сильные затопления.

Сюжеты:
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