Сильный ветер, дожди и гроза ожидаются в Свердловской области

Во время ненастья совершать походы, сплавы и отдыхать на природе не рекомендуется в связи с соблюдением техники безопасности, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
Также, если во время грозы человек оказался вне дома, нельзя прятаться под деревья. Тем, кто находится за рулем автомобиля, нужно остановиться и переждать грозу, при этом включив аварийные сигналы. В квартирах и домах в это время нельзя подходить к электрической проводке, водостокам и электроприборам.
Напомним, в 2021 году в начале июля в Свердловской области были сильные дожди с грозами, в результате которых в Верхней Салде были сильные затопления.