Сильный ветер, дожди и гроза ожидаются в Свердловской области

Также, если во время грозы человек оказался вне дома, нельзя прятаться под деревья. Тем, кто находится за рулем автомобиля, нужно остановиться и переждать грозу, при этом включив аварийные сигналы. В квартирах и домах в это время нельзя подходить к электрической проводке, водостокам и электроприборам.