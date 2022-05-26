Волонтерский проект для пенсионеров Нижнего Тагила отмечен на федеральном уровне

Волонтерский проект для пенсионеров Нижнего Тагила отмечен на федеральном уровне
Волонтерский проект для пенсионеров Нижнего Тагила отмечен на федеральном уровне
Сегодня, 11:12ОбществоФото: 1MI
Три общественно значимых проекта для представителей старшего поколения Свердловской области причислены к лучшим инициативам активного долголетия России. Среди них - «Волонтеры «серебряного возраста» нижнетагильского центра соцобслуживания «Золотая осень».

Каждый год автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты», курируемая Министерством труда России, определяет и поощряет наиболее полезные проекты, реализуемые в стране на благо пожилых людей. В 2022 году на конкурс было направлено около 700 заявок, из которых финалистами стали 112.

Три свердловских проекта жюри сочло одними из лучших в стране. Это «Волонтёры «серебряного возраста», «Финансовая грамотность старшего поколения», «С активным долголетием отпразднуем столетие!».

«Волонтёры «серебряного возраста» - программа, запущенная комплексным центром социального обслуживания Нижнего Тагила «Золотая осень». Добровольцы пенсионного возраста в ее рамках оказывают различную помощь нуждающимся. С 2017 года 215 взрослых добровольцев помогли более чем трем тысячам людей.

Проект «Финансовая грамотность старшего поколения» в жизнь претворяет Оргметодцентр социальной помощи Свердловской области. Он позволяет пенсионерам и людям предпенсионного возраста разобраться в принципах взаимодействия с банками, государственными и частными предприятиями. Также Оргметодцентр при поддержке областного Министерства социальной политики регулярно проводит олимпиаду по финансовой грамотности.

«С активным долголетием отпразднуем столетие!» - проект комплексного центра социального обслуживания Артемовского района. Местные пенсионеры и почти муниципалитета, благодаря его реализации, могут участвовать в многочисленных просветительских, оздоровительных и праздничных мероприятиях, отмечает департамент информационной политики Свердловской области.

Сюжеты:
Новости УрФОНижний Тагил
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