Волонтерский проект для пенсионеров Нижнего Тагила отмечен на федеральном уровне

Каждый год автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты», курируемая Министерством труда России, определяет и поощряет наиболее полезные проекты, реализуемые в стране на благо пожилых людей. В 2022 году на конкурс было направлено около 700 заявок, из которых финалистами стали 112.