Изнасилования и притоны: Абдулкадыров отчитался о раскрытии преступлений в Тагиле

В прошлом году полицейские задержали преступника, совершившего 14 изнасилований. Также они установили виновников двойного убийства на Вагонке. На постоянном контроле, отметил начальник, находятся расследования преступления прошлых лет. В 2021 году сотрудникам уголовного розыска удалось найти виновников убийства 24-летней давности.