Изнасилования и притоны: Абдулкадыров отчитался о раскрытии преступлений в Тагиле

В 2021 году, несмотря на значительное количество переболевших коронавирусом сотрудников, раскрытие ряда преступлений осталось на высоком уровне, рассказал начальник управления Ибрагим Абдулкадыров в рамках заседания Нижнетагильской городской думы 27 января.
Правоохранители раскрыли 100% преступлений по ряду статей: умышленное убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. 96% положительных итогов расследования было проведено по грабежам, угону и краже автомобилей.
В прошлом году полицейские задержали преступника, совершившего 14 изнасилований. Также они установили виновников двойного убийства на Вагонке. На постоянном контроле, отметил начальник, находятся расследования преступления прошлых лет. В 2021 году сотрудникам уголовного розыска удалось найти виновников убийства 24-летней давности.
Особого внимания по-прежнему требуют вопросы незаконного оборота наркотиков. По итогам года сотрудниками полиции было выявлено 800 таких преступлений. Буквально недавно задержали группу жителей Дагестана. Они заехали в Нижний Тагил и начали заниматься закладками, сказал Ибрагим Абдулкадыров.
Также тагильские правоохранители выявили шесть притонов по употреблению наркотических средств. Всего в регионе было установлено 20 подобных заведений.