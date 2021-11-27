Вебкам модель из Екатеринбурга планирует обратиться к Бастрыкину из-за изнасилования

Вебкам модель из Екатеринбурга планирует обратиться к Бастрыкину из-за изнасилования
Вебкам модель из Екатеринбурга планирует обратиться к Бастрыкину из-за изнасилования
Сегодня, 18:06ОбществоФото: 1MI
Вебкамщица из Екатеринбурга Алина Гаршина планирует обратиться к главе СК РФ Александру Бастрыкину после отказа в возбуждении уголовного дела об изнасиловании.

Юрист сообщила девушке, что отказ был ожидаем и жалобы в вышестоящие инстанции уже отправлены, пишет Е1 со ссылкой на саму девушку. Она отметила, что она с юристом будет доводить дело до конца.

Кроме того, Алина заявила, что ее уже приглашали в шоу на телевидение, но она отказалась, так как была занята.

Напомним, студентка Алина Гаршина из Екатеринбурга заявила об изнасиловании. Она рассказывала, что неизвестный изнасиловал ее в парке, а потом в гостинице. Однако к версии студентки возникли вопросы после появления в сети видео с камер наблюдения, где девушка сама догоняет мужчину, которого обвинила в изнасиловании. Также она сама ходила с ним за мороженым и соком.

Сюжеты:
Екатеринбург
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