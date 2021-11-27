Вебкам модель из Екатеринбурга планирует обратиться к Бастрыкину из-за изнасилования

Напомним, студентка Алина Гаршина из Екатеринбурга заявила об изнасиловании. Она рассказывала, что неизвестный изнасиловал ее в парке, а потом в гостинице. Однако к версии студентки возникли вопросы после появления в сети видео с камер наблюдения, где девушка сама догоняет мужчину, которого обвинила в изнасиловании. Также она сама ходила с ним за мороженым и соком.