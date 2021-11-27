Вебкам модель из Екатеринбурга планирует обратиться к Бастрыкину из-за изнасилования

Юрист сообщила девушке, что отказ был ожидаем и жалобы в вышестоящие инстанции уже отправлены, пишет Е1 со ссылкой на саму девушку. Она отметила, что она с юристом будет доводить дело до конца.
Кроме того, Алина заявила, что ее уже приглашали в шоу на телевидение, но она отказалась, так как была занята.
Напомним, студентка Алина Гаршина из Екатеринбурга заявила об изнасиловании. Она рассказывала, что неизвестный изнасиловал ее в парке, а потом в гостинице. Однако к версии студентки возникли вопросы после появления в сети видео с камер наблюдения, где девушка сама догоняет мужчину, которого обвинила в изнасиловании. Также она сама ходила с ним за мороженым и соком.