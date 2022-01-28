К юбилею Мамина-Сибиряка для тагильчан проведут выставки, лекции, конкурсы

К юбилею Мамина-Сибиряка для тагильчан проведут выставки, лекции, конкурсы
К юбилею Мамина-Сибиряка для тагильчан проведут выставки, лекции, конкурсы
Сегодня, 16:39ОбществоФото: 1MI
В Нижнем Тагиле пройдет серия культурных мероприятий, приуроченная к юбилею со дня рождения писателя и драматурга Д. Н. Мамина-Сибиряка.

2022 год в Свердловской области объявлен годом Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Исполняется 170 лет со дня рождения этого знаменитого уральского писателя. О мероприятиях, приуроченных к памятной дате, рассказал заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.

Одной из главных культурно-образовательных площадок, по его словам, станет Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Участников ждет много интересного и познавательного — лекции, большой круглый стол, выставка работ краеведа и многое другое.

Не останется в стороне и Нижнетагильский музей изобразительных искусств, в котором запланирован цикл занятий по произведениям изобразительного искусства, связанных с творчеством литератора. А сейчас там можно посмотреть виртуальную выставку произведений из коллекции музея, посвященная Д. Н. Мамину-Сибиряку.

Нижнетагильский драматический театр поставит премьеру спектакля «Озорник». А театр кукол — свою: малыши увидят постановку «Серая Шейка». Центральная городская библиотека проведет отдноименный открытый конкурс литературного творчества. По его итогам будет выпущен сборник творческих работ «Сказки и легенды Урала».

Кроме этого запланированы такие акции как «Мы гордимся нашим земляком», «Библионочь», «Ночь музеев», «День чтения» и другие. Также все желающие, по словам Валерия Сурова, смогут посетить литературно-мемориальный музей Д. Н. Мамина-Сибиряка в поселке Висим.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьдетимероприятияНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы