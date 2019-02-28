Горы снега на детских площадках: как чистят дворы управляющие компании Нижнего Тагила

Жители Нижнего Тагила массово жалуются на качество или вовсе отсутствие расчистки дворов от снега и наледи. Дворовые проезды покрыты глубокой колеей, что затрудняет проезд автомобилям.

Трудности испытывают и пешеходы: особенно тяжело преодолевать наледь и снежную колею пожилым и больным людям, женщинам с колясками и детям.

При этом из разных районов города поступают жалобы не только на неочищенные дворы, но и на складирование снега. Так, огромные кучи грязного снега, в том числе с реагентами, которые во дворы попадают с центральных улиц на колесах авто, лежат в самых разных местах.

Вот так почистили 25 февраля дорогу возле школы №36 со стороны улицы Зари. Весь снег с дороги сгребли на дорожку, по которой дети идут в школу, приходится ползти по сугробам, жалуются жители Вагонки.

Какие-то управляющие компании сгребают снег прямо под окна домов. И жители первых этажей вынуждены дышать всем, что начинает таять и испаряться на предвесеннем солнце.

Другие управляющие компании и вовсе выбирают местом для снежных свалок детские площадки.

УК почистила проезжую часть во дворе от снега, идёшь по тропинке из двора, а на твоём пути снежная гора, весь двор в таких кучах, почему не вывозят снег из двора?обращаются тагильчане в сервис «Городской контроль» на сайте мэрии.

За складирование снега на детских площадках, сообщают в мэрии, виновных ждут дела об административном правонарушении.

При наличии проблем с расчисткой дворов от снега жильцам необходимо обращаться в свои управляющие компании или ТСЖ - именно они должны следить за внутридворовыми дорогами.