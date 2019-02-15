Владислав Пинаев поручил дорожникам улучшить качество уборки снега в Нижнем Тагиле

Проблема, на мой взгляд, в отсутствии комплексного подхода к очистке дорог и тротуаров. Сейчас жалобы горожан связаны зачастую с образованием снежных валов после проезда снегоуборочной техники на тротуарах, у остановочных комплексов и пешеходных переходов,сообщил мэр.