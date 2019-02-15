Владислав Пинаев поручил дорожникам улучшить качество уборки снега в Нижнем Тагиле

Posted 15 февраля 2019, 04:15
Published 15 февраля 2019, 04:15
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
Из-за обильных снегопадов на текущей неделе дорожникам приходится работать в режиме повышенной нагрузки. Из-за большого количества снега на обочинах дорог образовались снежные валы.
По мнению Владислава Пинаева, который проинспектировал уборку дорог, проблема возникла из-за отсутствия комплексного подхода.
Проблема, на мой взгляд, в отсутствии комплексного подхода к очистке дорог и тротуаров. Сейчас жалобы горожан связаны зачастую с образованием снежных валов после проезда снегоуборочной техники на тротуарах, у остановочных комплексов и пешеходных переходов,сообщил мэр.
Жители Нижнего Тагила обращаются на сайт «Городской» контроль с жалобами именно на валы на пешеходных переходах.
Пенсионеры, да и остальное население, вынуждены с трудом преодолевать наросшие снежные горы, чтобы подойти к транспорту,пишет на сайте житель Тагилстроя.
Снег по сторонам разгребли и всё. Мою машину засыпали. Переход к садикам оставили заваленным,пишут тагильчане в группе «Тагил без ям».
Глава города сообщил, что техника будет продолжать работать в усиленном режиме и вопрос со снежными валами будет решен:
Исправим, будем публиковать график уборки дорог, чтобы каждый мог ознакомиться, и в случае нарушения обратиться в «Городской контроль».