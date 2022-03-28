За убийство бизнесмена 17-летней давности уралец получил 14 лет колонии

Суд в Нижних Сергах вынес приговор мужчине, который 17 лет назад убил коммерсанта, ограбил его сожительницу и угнал «Газель», пишет Е1.
Преступление было совершено в апреле 2004 года. В этот день преступник вместе с сообщником гостил у родителей в Михайловске.
В какой-то момент ему пришла в голову мысль ограбить местного предпринимателя. Мужчины вооружились ножами и отправились к нему домой.
Бизнесмен оказал сопротивление, и приятели решили его убить. Они нанесли коммерсанту множество смертельных ударов ножом.
После этого сообщники связали сожительницу убитого, забрали из ее сумочки 37 тыс. рублей и угнали принадлежавшую ей «Газель».
Преступление 17-летней давности удалось раскрыть с помощью генетической экспертизы: преступник оставил следы на месте преступления, совпавшие с ДНК в базе данных заключенных.
Мужчина признал вину и сдал своего сообщника.