Будет ликвидирован городской избирком в Нижнем Тагиле

В городской избирательной комиссии Нижнего Тагила проходит подготовка к ликвидации. Об этом стало известно 27 апреля 2022 года во время заседания регионального избиркома.

Ликвидировать нижнетагильский избирком было решено в связи с изменениями в законодательстве РФ, согласно которому во всех городах России горизбиркомы прекращают свою деятельность, пишет ИА «Все новости». Организовывать выборы губернатора региона и депутатов думы осенью 2022 года будет Ленинская территориальная комиссия. По словам главы избиркома Лидии Брызгаловой, закон принят и его надо исполнять. Также она сказала, что до объявленного решения избирком уже начал подготовку к осенним выборам. Сотрудники ее закончат и, передав коллегам, начнут проводить процедуру ликвидации, которая будет длиться не менее четырех месяцев. Кроме того, Брызгалова добавила, что нужно еще решение гордумы для ликвидации избиркома. А после принятия решения необходимо будет составить предварительные и окончательные отчеты, пройти проверку через Минфин и налоговую инспекцию. Все эти дела должны быть сделаны до 1 января 2023 года. Напомним, в связи с новым законом, принятым местными парламентариями, жителям Свердловской области запрещено отправлять в отставку губернатора. Владислав Пинаев увеличивает влияние на политическом поле Нижнего Тагила

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