Сотни жителей собрались на открытие главной ёлки Нижнего Тагила и лазерное шоу

28 декабря в 18:00 более 100 жителей Нижнего Тагила собрались на Театральной площади на открытии ледового городка. Праздничная программа началась с лазерного шоу. Подобное зрелище в Нижнем Тагиле демонстрируется впервые. Тема представления совпала с темой оформления ледового городка: «7 чудес света».