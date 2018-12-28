Сотни жителей собрались на открытие главной ёлки Нижнего Тагила и лазерное шоу
Сегодня, 18:34ОбществоФото: скриншот с камер «Сети Тагила»
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28 декабря в 18:00 на Театральной площади в Нижнем Тагиле состоялось открытие ледового городка, на котором собрались более 100 горожан.
Сюжеты: Нижний Тагил
28 декабря в 18:00 более 100 жителей Нижнего Тагила собрались на Театральной площади на открытии ледового городка. Праздничная программа началась с лазерного шоу. Подобное зрелище в Нижнем Тагиле демонстрируется впервые. Тема представления совпала с темой оформления ледового городка: «7 чудес света».
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Поздравить горожан приехал Дед Мороз. Также для тагильчан было организовано пиротехническое шоу.
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